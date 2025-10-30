Бывший сотрудник Bend Studio Роберт Моррисон признался, что отмена игры авторов Days Gone по новой IP была ожидаема. По его словам, за последние 3 года разработки команда «так и не добилась существенного прогресса».

© кадр из игры

Моррисон работал в Bend Studio на позиции старшего аниматора в период с июля 2022 года по июнь 2025 года. Всё это время он занимался Mirror Pond — это отменённый проект по новой IP на движке Decima.

Напомним, что в начале этого года Sony отменила игру-сервис Bend Studio — тоже по новой IP. А летом студия потеряла треть своего штата.

Тогда же мы узнали, что авторы Days Gone трудились над несколькими неанонсированными, но ныне отменёнными играми. Среди них был и некий проект с открытым миром.

Последним полноценным релизом студии остаётся зомби-экшен Days Gone, который изначально вышел для PS4 в 2019 году.