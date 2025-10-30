Отмена игры авторов Days Gone по новой IP была ожидаема
Бывший сотрудник Bend Studio Роберт Моррисон признался, что отмена игры авторов Days Gone по новой IP была ожидаема. По его словам, за последние 3 года разработки команда «так и не добилась существенного прогресса».
Моррисон работал в Bend Studio на позиции старшего аниматора в период с июля 2022 года по июнь 2025 года. Всё это время он занимался Mirror Pond — это отменённый проект по новой IP на движке Decima.
Напомним, что в начале этого года Sony отменила игру-сервис Bend Studio — тоже по новой IP. А летом студия потеряла треть своего штата.
Тогда же мы узнали, что авторы Days Gone трудились над несколькими неанонсированными, но ныне отменёнными играми. Среди них был и некий проект с открытым миром.
Последним полноценным релизом студии остаётся зомби-экшен Days Gone, который изначально вышел для PS4 в 2019 году.