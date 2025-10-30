Инсайдер рассказал о возможной работе над трейлером Half-Life 3

Инсайдер Valve и датамайнер Тайлер Маквикер поделился свежим роликом, в котором обсудил слухи и новости о потенциальной Half-Life 3 с аббравиатурой HLX. Он предупреждает, что всё сказанное — лишь его предположения, основанные на трудоёмкой работе с различными источниками.

© кадр из игры

На основе анализа файлов Маквикер пришёл к мысли, что в следующей части Half-Life будет продвинутая система нанесения урона, в том числе с критическими попаданиями и «хэдшотами». Инсайдер отметил, что нечто подобное на движке Source 2 уже реализовано в Counter-Strike 2, однако там приходится сражаться лишь с «гуманоидами». HLX же должна представить разнообразных пришельцев, у которых будут уникальные слабые точки.

Также Маквикер нашёл строчки кода, которые связаны с автоматизированным удалением ненужных ресурсов, что обычно происходит на поздних этапах разработки. И ещё в феврале инсайдер рассказывал, что HLX могла вступить на финальные этапы полировки и оптимизации.

Вместе с этим датамайнер подтвердил, что с новой частью «всё хорошо». Её разработка продолжает продвигаться, а если появятся какие-либо негативные новости, он обязательно об этом сообщит.

А когда же могут показать долгожданную новую Half-Life? Тайлер Маквикер призывает не ставить на The Game Awards 2025. Вероятно, Valve сделает анонс в социальных сетях и на собственных ресурсах, причём после этого релиза не придётся ждать слишком долго. Также инсайдер слышал о начале работы над трейлером, но правдивость этого слуха он не может подтвердить. Зато Тайлер призывает ждать ноябрь!

Вместе с этим Маквикер отметил, что в файлах свежего обновления Steam нашли иконку контроллера под кодовым названием Ibex, слухи о котором ходят уже долгое время. Интересно, что изображение в файлах соответствует утёкшим прошлой осенью рендерам устройства. Как выразился инсайдер, это будет своеобразный «Steam Deck без экрана» — управление и все функции скопированы у портативного PC.

По мнению Маквикер, уже в ближайшие недели Valve должна провести анонсы своих железных новинок. Это будет не только контроллер Ibex, но и гарнитура виртуальной реальности Frame. Её товарный знак был зарегистрирован пару месяцев назад.