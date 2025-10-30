Вышла Arc Raiders — эвакуационный шутер от авторов The Finals и Battlefield

30 октября состоялся релиз Arc Raiders — эвакуационного шутера от студии Embark. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Проект также официально вышел в российском Steam по цене в 3220 рублей.

Arc Raiders — эвакуационный шутер, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.

За создание игры отвечает шведская студия Embark, которая состоит из разработчиков шутера The Finals и бывших создателей серии Battlefield. Авторы планируют поддерживать Arc Raiders на протяжении многих лет, добавляя в неё новый контент и проводя различные события.