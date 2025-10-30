В одном из выпусков на YouTube-канале Designing Live эксперт выяснил, как ведут себя с разными процессорами сборки с СЖО Arctic.

Тестовый стенд включал СЖО Arctic Liquid Freezer III Pro 240, 280, 360 и 420, процессор Ryzen 9500X3D/Intel 13700К, блок питания Azza 850W, видеокарту RTX 5070 Ti, матплату на чипсете X870, оперативную память XPG Lancer Blade 16х2 ГБ 6000 CL30, SSD Silicon Power XS70.

Все замеры вы можете увидеть на видео ниже.

Вывод

В целом тесты с Ryzen оказались немного странными, так как на максимальных оборотах разница между СЖО 420 и 240 была в районе 2-3 градусов. Что касается Intel, то разница на нём уже была хорошо видна: СЖО 240 после 10 минут тестирования уходила за 100 градусов, а вот СЖО 420 держалась в районе 90-92 градусов. Также удивительно, что с 13700К СЖО на 360 мм показала лучшие результаты, чем на 420 мм, при абсолютно равных условиях.