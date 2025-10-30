Компактный магнитный контроллер Abxylute M4 Snap-On оценили в 3 тысячи рублей

Компания Abxylute объявила о выпуске мобильного контроллера M4 Snap-On с магнитным креплением. Устройство совместимо со стандартами Apple MagSafe и Qi2, который теперь поддерживается и в линейке Google Pixel 10, сообщает портал Notebookcheck.

Контроллер предназначен для использования со смартфонами в горизонтальной ориентации. В отличие от традиционных моделей с боковыми зажимами, элементы управления M4 Snap-On расположены под экраном. Комплект включает крестовину D-pad, кнопки ABXY, два стика, боковые клавиши и дополнительные кнопки навигации, включая «Home».

По данным производителя, встроенный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы. Магнитное крепление можно отсоединить, чтобы использовать контроллер с другими устройствами или для удаленного управления по Bluetooth.

Abxylute планирует запустить краудфандинговую кампанию на Kickstarter в начале ноября по цене от $39 (около 3 тыс. руб.) для первых спонсоров проекта на Kickstarter. Ближайший аналог контроллера — MCON, который также крепится к iPhone по MagSafe, предлагается за $149 (около 11,8 тыс. руб.).

