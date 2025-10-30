Российский шутер PIONER станет доступен для теста всем желающим

Студия GFA Games объявила дату начала открытого тестирования многопользовательского российского шутера PIONER. Доступ к предварительной версии игры откроется 4 ноября, что немного позже изначально запланированного срока, сообщает DTF.

Разработчики отметили, что решили перенести старт тестирования, чтобы лучше подготовиться к проведению масштабного события. В шутливой форме команда назвала новую дату «35 октября».

Вместе с тем GFA Games запустила прием заявок на участие в нагрузочном тестировании, цель которого — техническая проверка серверов перед полным запуском. Подать заявку можно через страницу проекта в Steam. При этом студия предупредила, что не может гарантировать доступ всем желающим.

На данный момент PIONER заявлен исключительно для ПК. В сентябре разработчики представили новый геймплейный трейлер, демонстрирующий визуальные и технические особенности проекта.

«PIONER – это MMO-шутер от первого лица с открытым миром, действие которого разворачивается в призрачном мире альтернативной реальности, где на пустынном постапокалиптическом острове покоятся заброшенные постройки советской эпохи», — гласит описание проекта в Steam.

