В России представили флагманский ноутбук HONOR с OLED-экраном

Российские ретейлеры начали продавать флагманский ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025, который весит всего 1 кг при толщине 10 мм и оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3,1K и пиковой яркостью до 1600 нит. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© honor

Экран ноутбука с частотой 120 Гц выполнен по технологии HONOR FullView с антибликовым нанопокрытием, снижающим отражения на 99%. Также отмечается наличие функции защиты зрения, включая режим «Электронная книга», и фильтрации синего света.

За производительность устройства отвечает 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7, дополненный графикой Intel Arc 140T, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. Среди прочих особенностей отмечается наличие системы HONOR Spatial Sound с шестью динамиками, интеллектуальных алгоритмов HONOR Turbo X и AI Workstation для повышения эффективности работы и кроссплатформенной синхронизации данных между устройствами бренда.

Еще одной особенностью ноутбука стала съемная камера с магнитным креплением и поддержкой AI-шумоподавления.

HONOR MagicBook Art 14 2025 представлен в цвете «Пепельный розовый» и уже доступен в продаже в крупных отечественных сетевых магазинах электроники за 179,9 тыс. руб.

