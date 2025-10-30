Продажи игровых приставок просели на 12%

Продажи игровых приставок в России за три квартала 2025 года снизились на 12%, до 20 млрд руб. При этом в количественном выражении рынок вырос на 4% — было продано 1,1 млн устройств. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «М.Видео».

Особенно активно растет сегмент портативных приставок: их продажи в штуках увеличились в 1,5 раза, а в денежном выражении заняли 20% рынка. Наибольший интерес потребители проявляют к устройствам Nintendo и Valve. По выручке лидирует Sony — с долей 65%, за ней следуют Valve (11%), Nintendo (9%) и Microsoft (7%).

Снижение выручки эксперты связывают с ростом продаж недорогих ноунейм-консолей, которые размывают средний чек. Недорогие устройства до 5 тыс. руб. вытесняют премиальные консоли, которые стоят от 40 тыс. руб. и выше. Это снижает маржинальность и вынуждает ретейлеров чаще проводить акции.

По прогнозам участников рынка, в ближайшие годы рынок стабилизируется, а портативный сегмент будет расти быстрее остальных — до 15−20% в год. В целом продажи игровых устройств могут увеличиваться на 3−5% ежегодно, а в случае выхода отечественных моделей — и более высокими темпами.

Напомним, за первые три месяца 2025 года спрос на игровые приставки в России в штуках упал на 20% год к году, до 38 тыс. устройств, в деньгах — на 34%, до 6,7 млрд руб.