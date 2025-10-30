Исторический момент для индустрии: серия Halo, долгие годы считавшаяся символом Xbox, официально выходит на PlayStation 5.

© Ferra.ru

Новый проект под названием Halo: Campaign Evolved станет первым случаем, когда культовый шутер Microsoft появится на консоли конкурента.

На этом фоне сеть GameStop объявила о «конце консольных войн», опубликовав пост с заявлением о том, что «эра разделения игроков закончена».

Даже Белый дом решил «пошутить», выложив сгенерированное ИИ изображение Дональда Трампа в броне Мастера Чифа с подписью «Power to the Players». Правда, на флаге позади президента оказалось всего 40 звёзд вместо 50 — типичная ошибка нейросети.

Анонс Halo для PS5 стал символом новой эпохи в индустрии. Microsoft уже давно заявляла о намерении расширить аудиторию и сделать свои франшизы кроссплатформенными. Теперь этот шаг стал реальностью.

Эксперты отмечают, что подобное сотрудничество окончательно стирает границы между экосистемами. То, что раньше было немыслимо во времена противостояния Xbox vs PlayStation или даже Sega vs Nintendo, теперь становится нормой.

Halo: Campaign Evolved выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, объединив игроков всех платформ.