Для Dispatch от авторов The Wolf Among Us вышли два новых эпизода

29 октября состоялся релиз ещё двух эпизодов Dispatch — комедийной игры от студии AdHoc. Четыре эпизода уже доступны в Steam и PlayStation 5.

Приключенческая игра повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться в супергероев. Игрокам предстоит отправлять своих подопечных на места преступлений, выбирая варианты в многочисленных диалогах. Принятые решения повлияют на отношения с командой.

Главную роль в игре озвучил звезда культового сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Разработчиками выступили одни из создателей знаменитых The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. Релиз игры состоялся 22 октября, а финальные эпизоды выйдут 12 ноября.