В ноябре в PS Plus раздадут Stray, EA Sports WRC 24 и Totally Accurate Battle Simulator

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в ноябре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 4 ноября.

В этот раз сервис пополнится тремя проектами: приключенческой игрой про котов Stray, гонкой EA Sports WRC 24 и абсурдным симулятором битв Totally Accurate Battle Simulator.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в ноябре 2025 года