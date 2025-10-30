Античит Battlefield 6 конфликтует с AMD

В Battlefield 6 обнаружена проблема, затрагивающая владельцев процессоров AMD Ryzen с 3D V-Cache, таких как Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 9950X3D.

По данным экспертов, встроенный античит Javelin, разработанный Electronic Arts, конфликтует с механизмом автоматического отключения ядер — так называемой функцией core parking.

Эта технология позволяет системе автоматически задействовать только тот кристалл, который оснащён дополнительным кэшем L3 (3D V-Cache), обеспечивая максимальную производительность в играх.

Второй чип при этом временно «паркуется», чтобы исключить задержки при обмене данными.

Однако защита Javelin вмешивается в работу этого механизма, распределяя процессы игры и античита по всем ядрам сразу. В результате система перестаёт работать в оптимальном режиме, что приводит к просадке производительности на 5–10%.

Попытки вручную скорректировать поведение CPU с помощью утилит вроде Process Lasso могут привести к бану, поскольку Javelin рассматривает любое вмешательство в распределение потоков как потенциальный читинг.

Единственный безопасный вариант — отключать один из кристаллов вручную через BIOS или Ryzen Master, но это решение временное и неудобное.