Компания BetBoom анонсировала новый турнир по Valorant — BetBoom League: Fall 2025, который пройдёт с 6 по 9 ноября.

© Чемпионат.com

В соревновании примут участие шесть команд, составленных из профессиональных игроков, стримеров и медийных личностей. Организаторы обещают раскрыть составы и расписание матчей ближе к старту чемпионата.

Общий призовой фонд турнира составит 1 200 000 рублей, из которых 200 000 рублей будут вручены лучшему игроку (MVP).

BetBoom продолжает активно развивать киберспортивное направление, регулярно организуя шоу-ивенты и турниры в разных дисциплинах. Турнир по Valorant станет осенним продолжением серии ивентов под брендом BetBoom League.