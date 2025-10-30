На Android вышел новый эмулятор PS2

После того, как разработка AetherSX2 прекратилась, рынок эмуляторов PlayStation 2 для Android оставался в подвешенном состоянии.

Теперь у фанатов ретро-игр появилась альтернатива — ARMSX2, новый эмулятор с полностью открытым исходным кодом, который недавно получил релиз версии 1.0.

В отличие от NetherSX2, основанного на старой сборке PCSX2, новый проект использует актуальную версию кода оригинального эмулятора для ПК, что обещает лучшую совместимость и исправление старых ошибок.

Разработчики выложили исходники на GitHub, а версия для Google Play должна появиться в ближайшие дни.

ARMSX2 пока находится на ранней стадии развития: у некоторых пользователей приложение вылетает при запуске BIOS или игр, особенно на устройствах с графикой Samsung Xclipse и Mali. Команда уже признала проблему и готовит патч.

По производительности эмулятор пока уступает решениям вроде AetherSX2, поскольку использует x86-to-Arm64 трансляцию, но разработчики уверяют, что со временем оптимизация улучшится.

Также в планах — обновление до свежего ядра PCSX2 и визуальный редизайн в стиле Material Expressive.