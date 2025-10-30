Анонсирована игра The Florist в стиле классических частей Resident Evil

Инди-студия Unclear Games из Новой Зеландии представила свою грядущую игру The Florist.

К анонсу прилагается дебютный трейлер, в котором обозначена завязка и демонстрируются кадры геймплея.

Синопсис следующий: "Классический хоррор на выживание в городке у озера, заросшем смертельными, но красивыми растениями. Решайте загадки, сражайтесь с жуткими противниками и раскройте тайну создания новой жизни самым бесчеловечным на свете путем".

Проект задумывается как дань наследию основоположникам жанра сурвайвал-хоррор, вроде Resident Evil и Silent Hill.

Используется фиксированная камера, ресурсы ограничены, протагонисткой выступает не участница отряда спецподразделений, а девушка-флористка, которой предстоит сражаться не с зомби, а с ожившими злобными цветочками и прочими чудовищами ботанического толка.

Сроки выхода и список целевых платформ не обозначены, но в Steam уже есть страница, на которой заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.