Как допрашивать противников в Battlefield 6 REDSEC: гайд

Battlefield 6 REDSEC работает примерно по тем же правилам, что и другие королевские битвы, но для борьбы со вражескими отрядами предусмотрена уникальная механика — допросы. Портал PC Gamer рассказал, как она работает.

REDSEC не объясняет данную механику прямым текстом, но раненых противников можно атаковать в ближнем бою, чтобы допросить их. После атаки начнется кроткая анимация, а на вашей карте появятся локации оставшихся членов отряда пленного врага, сколько бы их ни было. Подсказку об этом взаимодействии легко пропустить, поэтому постарайтесь не просто совершить стандартную атаку ближнего боя — иначе вы не получите информацию.

Нюанс в том, что допрос врага не только покажет его союзников на карте, но и отметит их спотом на экране, благодаря чему найти точную локацию будет легко. Правда, метки держатся всего несколько секунд, поэтому ими нужно пользоваться быстро — чтобы, например, выдавить отряд соперника с позиции или самим занять более выгодную точку.

Конечно, подбежать к раненому противнику для допроса сложнее, чем просто добить лежачего парой выстрелов. Поэтому гнаться за допросами каждый раз не стоит — это опция только для тех случаев, если вы положили соперника рядом и у вас есть безопасная возможность.

Убийство врагов в REDSEC — приоритетная задача. Так вы не только получите хороший лут, но и заработаете немало опыта для прокачки класса, поскольку прогресс персонажа в королевской битве переносится и в основную Battlefield 6.