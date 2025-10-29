Как получить кастомное оружие в Battlefield 6 REDSEC: гайд

В Battlefield 6 появился бесплатный режим королевской битвы — REDSEC, и один из самых верных методов получить преимущество в матче — добыть на карте собственное оружие, кастомизированное в основной игре. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

© Steam

Получить кастомное оружие в REDSEC можно двумя способами.

Найти и выполнить миссию, награждающую оружием Подобрать оружие, когда оно выпадет в ходе глобального события

По аналогии с Call of Duty: Warzone, в королевской битве Battlefield 6 тоже можно выполнять различные задания ради наград — разница лишь в том, что наградой выступает снаряжение, а не деньги. Откройте карту и посмотрите на список доступных миссий справа — там можно проверить цели задания и награды. Если вам повезет, за одну из миссий можно будет получить оружие.

Другой, менее надежный и потенциально более рискованный метод — добыча оружия в ходе глобальных событий, которые случаются несколько раз за матч. Пропустить их невозможно, потому что на экране появится уведомление, что рядом появилось кастомное оружие, а на карте всплывет маленькая отметка. Останется лишь добежать до точки и забрать оружие — в идеале, до того, как его заберут другие игроки.

У Battlefield 6 и REDSEC общая прогрессия, поэтому все, что вы открыли и прокачали в базовой игре, будет доступно и в режиме королевской битвы. Поэтому перед матчем есть смысл лишний раз проверить разгрузки и собрать оптимальное оружие.