В Bloodlines 2 нашли «секретный» уровень графики Epic

Моддер под ником BabaBooey88 обнаружил в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 спрятанный разработчиками режим графики Epic.

Энтузиаст не стал долго думать и выпустил мод, который разблокирует эти настройки. После его установки игра заметно преобразилась — особенно в плане освещения и отражений.

Модификация улучшает глобальное освещение, тени и отражения, делая их более плавными и реалистичными. Также доработаны солнечные лучи (God Rays) — теперь они выглядят детализированнее и кинематографичнее.

Дополнительно мод позволяет отключить виньетку и хроматические аберрации, убрав лишние визуальные эффекты.

Автор отмечает, что новая конфигурация значительно повышает нагрузку на видеокарту, поэтому пользоваться ею стоит лишь владельцам топовых GPU. Однако эффект впечатляющий: проблемы с Lumen практически исчезают, освещение становится стабильнее, а отражения — чище и без шумов.