Джон Ромеро не отказался от идеи выпуска шутера, потерявшего финансирование

Джон Ромеро объявил, что с анонсированным в 2022 году шутером, потерявшим финансирование на фоне сокращений в Microsoft, ещё не покончено. Студия Romero Games владеет правами на эту «большую игру», а также на её код и ресурсы. Причём в завершении разработки заинтересовано множество компаний, однако переговоры всё ещё продолжаются.

© кадр из игры

В целом же Ромеро признал, что разработка шутера была завершена примерно на половину. Также в ходе обсуждения развития многопользовательских игр легендарный геймдизайнер намекнул, что его студия не заинтересована в работе над PvP-шутерами и королевскими битвами — этот рынок уже переполнен.

Зато Ромеро видит потенциал процедурной генерации. Её главная особенность заключается в возможности каждый раз получать новые эмоции, из-за чего каждое прохождение будет уникальным.

Напоследок Ромеро обсудил наследие Doom. Разработчик рад, что серия, к созданию которой он приложил руку, живёт и здравствует. Она не только привлекает игроков новыми частями, но и позволяет без проблем окунуться в классику на актуальных платформах — родители показывают детям оригинал, что очень радует геймдизайнера.