Bethesda собирает деньги на настольную игру DOOM: Arena

Компания Bethesda планирует выпустить настольную игру DOOM: Arena и собирает деньги на неё на Kickstarter.

© Bethesda

Из цели в 132 тысячи долларов донатеры принесли уже 117 тысяч. Создатели DOOM: Arena описывают её как «шахматы под хэви-метал». Каждая фигурка на игровом поле обладает собственными способностями и особенностями перемещения. Игрокам предстоит использовать оружие и способности, взятые прямиком из видеоигр, чтобы расправляться с ордами опасных противников.

В наборе содержатся игровое поле, рулбук, а также миниатюра со знакомыми демонами вселенной DOOM. Оценить геймплей уже можно в ролике от создателей.

Напомним, что 15 мая 2025 года на PC, Xbox Series и PS5 вышла Doom: The Dark Ages. Пиковый онлайн игры добрался до отметки в 31 тысячу человек, что значительно меньше DOOM Eternal, которая добилась результата в 101 тысячу.

При этом The Dark Ages стал самым успешным запуском в истории франшизы и за несколько дней привлёк свыше трёх миллионов игроков. Японский журнал Famitsu оценил игру на 35 баллов из 40.