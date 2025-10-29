Чемпионат мира по Mobile Legends пройдет в Джакарте

MOONTON Games объявила подробности чемпионата мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang, который пройдёт с 3 по 25 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

© Чемпионат.com

Соревнование станет первым возвращением серии чемпионатов мира в Индонезию после M4 в 2022 году.

Формат турнира

Ранние стадии чемпионата примет MPL Arena XO Hall, а решающие матчи и финал — Tennis Indoor Stadium Senayan в комплексе GBK.

Продажа билетов откроется 2 ноября на сайте турнира. До 30 ноября действует скидка 20% на раннее бронирование. Посетителей арены ждут внутриигровые награды — включая эксклюзивные предметы из серий M3–M5 PRIME и уникальные эмоции.

С 23 по 25 января параллельно с плей-офф пройдёт M7 Carnival — фестиваль для фанатов с живыми выступлениями, фан-встречами, косплеем и дебютом M7 Talent Show.

Стоимость билетов начинается от 80 000 IDR (~385 рублей) до 600 000 IDR (~2900 рублей).

Первые 3 тыс. посетителей ежедневно получат внутриигровую награду.