Блогеры по The Sims 4 устроили бойкот EA

В конце сентября американская компания Electronic Arts объявила о сделке с суверенным фондом Саудовской Аравии за $ 55 млрд. В числе покупателей крупного издательства также числятся американские компании Silver Lake и Affinity Partners — последнюю возглавляет Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Спустя месяц на ситуацию обратили внимание популярные блогеры по серии The Sims — одной из самых известных франшиз компании. Некоторые стримеры отказались от участия в партнёрской программе EA Creator Network, по которой они выпускали различный контент по The Sims 4 и обозревали свежие дополнения. Они считают, что нравы Саудовской Аравии полностью противоречат ценностям серии, которая всегда была инклюзивной и объединяющей людей по всему миру.

Так, блогерша Кайла LilSimsie Симс объявила об уходе публично и понадеялась, что её поступок заставит руководство EA пересмотреть сделку. К её флэшмобу также присоединились и другие блогеры, включая DevonBumpkin и Vixella.

Надеюсь, что давление со стороны авторов контента и сообщества заставит EA пересмотреть долгосрочные последствия этой сделки и сохранить ценности, которые сделали The Sims столь любимой.

В Electronic Arts уже отреагировали на ситуацию, опубликовав обращение к фанатам. В своём посте разработчики заявили, что их ценности и обязательства останутся прежними, а сама The Sims 4 «продолжит быть местом, где игроки смогут самовыражаться как они хотят».