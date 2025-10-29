Звезда «Шан-Чи» Симу Лю назвал десять любимых видеоигр

Чемпионат.com

Китайский актёр Симу Лю опубликовал список игр, которые позволят узнать его поближе. Звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel назвал сразу десять знаменитых игр, которые запомнились ему больше всего.

Звезда «Шан-Чи» Симу Лю назвал десять любимых видеоигр
© Чемпионат.com

В списке Симу оказалась классика в самых разных жанрах: от шутеров до стратегий и культовых ролевых игр студии Bioware.

Десять любимых игр актёра Симу Лю

  • StarCraft: Wings of Liberty (2010)
  • Halo 3 (2007)
  • Mass Effect (2007)
  • Dragon Age: Origins (2009)
  • Counter-Strike (2000)
  • Diablo 2 (2000)
  • Super Smash Bros. Melee (2001)
  • Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
  • Valorant (2020)
  • Final Fantasy 7 Remake (2020).

Сейчас Симу Лю работает над экранизацией ещё одной видеоигры — Sleeping Dogs. Недавно актёр представил голливудским студиям первую версию сценария ленты.