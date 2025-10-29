Детям могут запретить смотреть видео по GTA на YouTube

YouTube объявил о введении новых правил модерации, которые вступят в силу 17 ноября 2025 года и затронут несовершеннолетних пользователей. Платформа ограничит доступ подростков к ряду игровых материалов, включая сцены насилия и контент, связанный с так называемыми «социальными казино», сообщает The Verge.

Согласно обновленной политике, видеохостинг будет устанавливать возрастной ценз «18+» для роликов с эпизодами пыток или массового насилия в отношении мирных персонажей в видеоиграх. При оценке контента модерация будет учитывать длительность сцен, степень детализации и реалистичность изображения. Короткие фрагменты могут не подпасть под ограничения, однако контент, где насилие является центральным элементом или показано крупным планом, будет ограничен по возрасту. Конкретные критерии YouTube не уточняет.

Неизвестно, коснутся ли новые меры популярных игровых франшиз с реалистичным изображением насилия, таких как Grand Theft Auto или Call of Duty. Ранее платформа не распространяла подобные ограничения на игровой контент.

Кроме того, строгие возрастные ограничения вводятся на видео и продвижение проектов в жанре «социального казино» — игр, не связанных с реальными ставками. В марте 2025 года YouTube уже запретил авторам упоминать и демонстрировать онлайн-казино без сертификации Google. Теперь правила охватывают и цифровые предметы с денежной ценностью, включая игровые скины, косметические предметы и NFT.

Платформа уведомила, что видео, загруженные до 17 ноября 2025 года и не соответствующие новым требованиям, могут быть удалены или переведены в режим 18+. Авторам рекомендовано самостоятельно установить возрастные ограничения, а также при необходимости удалить или размыть проблемные сцены.

Возраст пользователей будет подтверждаться по данным Google-аккаунта. Для жителей Великобритании, Австралии и стран ЕЭЗ требуется проверка документов. В США с августа 2025 года для выявления аккаунтов несовершеннолетних применяется система искусственного интеллекта, и в дальнейшем ее внедрение планируется на других рынках.

