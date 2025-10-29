Obsidian наказала купивших премиум-издание The Outer Worlds 2 фанатов за жадность

Студия Obsidian Entertainment решила с юмором подойти к релизу The Outer Worlds 2 и «наказала» тех, кто приобрёл дорогое премиум-издание RPG за $99,99 ради раннего доступа.

© Ferra.ru

Игроки, запустившие игру раньше остальных, столкнулись с неожиданным всплывающим окном: «The Earth Directorate found a flaw in you! — Consumerism!» («Земная дирекция обнаружила в вас изъян! — Потребительство!»).

В сообщении разработчики шутливо обвиняют владельцев издания в том, что «маркетинг на них действительно работает» и что они «предпочитают покупать новое, а не планировать бюджет».

Шутка не ограничивается текстом — в игре «изъян» проявляется механически. Персонаж получает –15% на все покупки у торговцев, но одновременно –10% к цене продажи предметов. И как предупреждает сообщение, «изъяны нельзя удалить».

© Games Radar

Обсидиан не остановились на одной шутке — другой игрок получил «наказание» за пропуск диалогов, что привело к «синдрому ноги во рту»: теперь игра сама выбирает реплики за него, зато начисляет +15% к опыту.

Так разработчики добавили немного самоиронии и абсурдного юмора в духе оригинала — показывая, что даже в фантастическом мире корпоративной сатиры место для подколов над реальными игроками тоже есть.