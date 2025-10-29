Авторы Cyberpunk 2077 проведут специальный стрим с «отцом» вселенной Майком Пондсмитом
CD Projekt Red анонсировала специальный выпуск REDstreams. В гостях ожидается неподражаемый Майк Пондсмит, автор настольной игры и оригинальной вселенной Cyberpunk.
С творцом побеседуют на разные интересные темы, включая создание Cyberpunk 2013 и 2020, реакцию на Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда (не блондин, но привыкнуть можно), Максимум Майка и не только.
Трансляция пройдёт 30 октября в 19:00 МСК. Посмотреть её можно будет на официальных YouTube- и Twitch-каналах CDPR.
Напомним, что в настоящее время CDPR трудится на Cyberpunk 2 — сиквелом успешной Cyberpunk 2077.
Известно, что новая часть перейдёт на движок Unreal Engine 5 и сохранит вид от первого лица. А ещё в ней могут представить второй город в духе Чикаго — о желании вынести сиквел далеко за пределы Найт-сити говорили уже давно.
Кроме того, в мир Cyberpunk 2077 хотел бы вернуться и Киану Ривз.