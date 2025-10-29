Создатели skate. будут работать над ускорением прогрессии и набором игровой валюты

Авторы skate. (2025) в блоге рассказали, какие проблемы будут исправлять, опираясь на отзывы сообщества.

© кадр из игры

Очень много жалоб поступает на медленную прогрессию, недостаток испытаний и малое число наград за челленджи в сезонных ивентах. Также геймеры недовольны проблемами с заработком внутриигровой валюты для skate.Pass. Разработчики отмечают, что приняли к сведению обратную связь и будут работать над исправлениями. Новости об этом обещают уже в ближайшие недели.

Также рассказали, что продолжают работать с проблемой, из-за которой некоторые игроки сталкиваются с «зависанием прогресса». В ближайшее время обещают избавиться от бага, который не позволяет подключиться к серверам EA. Кроме того, работают над починкой совместного прохождения испытаний в группах.

Напомним, что до 11 ноября в skate. проходит хэллоуинский ивент Skate-O-Ween с украшенными локациями, тематической косметикой и праздничными челленджами.

С 7 октября в skate. начался первый сезон, который привнесёт в игру новые скины, фоновые треки, а также несколько временных событий. Сейчас у игры в Steam смешанные отзывы. Геймплей и визуал игрокам нравятся, но вот пустой мир многих разочаровывает.