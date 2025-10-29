Фанаты Crusader Kings 3 тепло приняли дополнение All Under Heaven

Для стратегии Crusader Kings 3 выпустили дополнение All Under Heaven, которое очень понравилось игрокам.

© кадр из игры

DLC позволяет ознакомиться с историей Восточной и Юго-Восточной Азии, а также добавляет тысячи новых провинций и персонажей в игру.

В Китае геймерам предстоит захватить власть над всей империей, пройти целый династический цикл и развивать уникальную систему правления — меритократию. Чтобы заработать благосклонность при императорском дворе, придётся выполнять задания или сдавать экзамены.

В Японии игроки возьмут под контроль собственный клан, будут бороться за его репутацию, а также познакомятся с культурными особенностями страны. А в Юго-Восточной Азии им предстоит обеспечить себе благополучие за счет Великого шёлкового пути, а также примерить на себя роль знаковых персонажей прошлого.

Дополнение получило 86% рекомендательных отзывов в Steam. Игроки хвалят его за огромное количество нового контента и даже называют его Crusader Kings IV. Некоторые отмечают, что даже вернулись в игру, чтобы опробовать на себе новые регионы.

Выход All Under Heaven действительно сказался на онлайне. В день релиза DLC этот показатель поднялся с отметок в 20-25 тысяч человек до 48 тысяч.