ранний прототип Pokemon Pokopia слили в сеть

В сеть слили прототип Pokemon Pokopia, нового спин-оффа серии «Покемон», который анонсировали в этом году. Он очень ранний, но играбельный — с полным исходным кодом.

© кадр из игры

Похоже, что изначально игра больше напоминала Stardew Valley, чем Minecraft, а покемонам можно было поручать строительство и сбор ресурсов. Кроме того, за проект отвечала Game Freak.

Pokemon Pokopia — это совместный проект Koei Tecmo и Nintendo. Игра представляет собой симулятор жизни и фермы, в котором Дитто, принявший человеческий облик, заводит дружбу с разными покемонами, облагораживает землю, крафтит и занимается другими умиротворяющими активностями.

Релиз Pokemon Pokopia запланирован на 2026 год для Nintendo Switch 2. Согласно другим утечкам, для игры также готовят DLC.