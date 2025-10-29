Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рассказали историю создания невронов

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 продолжают серию небольших заметок о создании игры. В этот раз раскрыли историю создания невронов.

© кадр из игры

По словам авторов, невроны были созданы на основе идеи о нейронах и представляют собой игру слов. Ведущая сценаристка Дженнифер Сведберг-Йен отметила, что невроны являются своеобразной регулирующей системой мира в Clair Obscur: Expedition 33.

Ранее авторы игры рассказали, как у Моноко появилась механика сбора ног противников. Придумали её после того, как увидели первый концепт-арт персонажа, нарисованного художником.

Напомним, что Clair Obscur: Expedition 33 стала «Игрой года» на Thailand Game Show 2025. Она также получила награды в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая игра для PC/консолей» и «Народное голосование».

Признание студия Sandfall получила и от коллег по цеху. Геймдиректор Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути заявил, что Expedition 33 — лучшая игра в этом году. Геймеры же пророчат ей звание «Игра года» на предстоящей The Game Awards.