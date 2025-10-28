Лучшие гаджеты в Battlefield 6: гайд

Бойцы каждого класса в Battlefield 6 могут взять в бой два гаджета — уникальных предмета экипировки, которые дают весомые тактические преимущества. Портал gamespot.com рассказал о лучших гаджетах каждого класса и том, как их использовать.

© Steam

Штурмовики

У штурмовиков есть три оптимальных гаджета: дробовик M87A1, маяк возрождения и лестница. Про дробовик вряд ли нужно что-то говорить — он идеален для ближнего боя. Маяк очень полезен для фланговых атак и сбора отряда, а лестница пригодится в самых разных ситуациях, в том числе для штурма многоэтажных домов.

Инженеры

У инженера есть доступ к довольно разнообразному арсеналу гаджетов, однако этот класс лучше прочих специализируется на уничтожении техники. RPG-7V2 — отличный выбор для противотанкового оружия; ракеты неуправляемые, но достаточно быстрые, что полезно при охоте на наземную технику. Вертолеты и самолеты тоже можно сбивать, хоть это и сложнее.

А ящик с припасами — альтернатива, рассчитанная на более командную игру. Данный гаджет не только решит проблему дефицита боеприпасов для ваших товарищей по команде, но и позволит постоянно перезаряжать оружие техники, убирая необходимость посещать специальные станции снабжения.

Поддержка

Бойцы поддержки по умолчанию ориентированы на командную игру, и, по сути, их слоты гаджетов предопределены еще до того, как вы попадете в матч. Дефибриллятор позволяет не только оживлять павших союзников, но и отбиваться от врагов в ближнем бою, если потребуется. Нет смысла играть за поддержку, если вы не собираетесь брать с собой дефибриллятор. А M320A1 SMK обеспечит надежную дымовую завесу, чтобы союзные отряды могли поменять позицию, не подставляясь под огонь снайперов. К тому же, дым сбрасывает вражеские метки с союзников.

Разведчики

Разведчиками обычно играют те, кто любят снайперские винтовки, но у них есть два ценных гаджета. Дрон не слишком приносит пользу лично игроку, но очень помогает команде в целом, поскольку беспилотник может непрерывно помечать врагов, пока его не собьют. Помимо этого, он приносит много опыта. А противопехотная мина, при грамотном расположении, гарантирует безопасность снайперам, занявшим удобную позицию. Никто не подберется к вам с фланга безнаказанным — по крайней мере, с первой попытки.