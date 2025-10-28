"Палач" назвал пять лучших смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб. Открывает список OnePlus Nord CE 5, который при цене от 25,2 тыс. руб. предлагает AMOLED-экран на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, чип MediaTek Dimensity 8350 Apex и двойную камеру на 50 и 8 Мп. Смартфон также может похвастаться батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, наличием NFC, ИК-порта, поддержки карт памяти microSD и защиты от влаги и пыли по стандарту IP65. Следом идет Poco X7 Pro за 25,9 тыс. руб. с AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит, чипом MediaTek Dimensity 8400, а также двойной камерой на 50 и 8 Мп. Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Топ-3 замыкает Honor 200 стоимостью от 26,7 тыс. руб. Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит, чип Snapdragon 7 Gen 3, тройную камеру на 50, 50 и 12 Мп, а также аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Среди прочего отмечается наличие стереодинамиков и NFC. В подборку также попали Samsung Galaxy A56 и Realme P3 Ultra, доступные в России за 29,7 и 30 тыс. руб.