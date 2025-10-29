В России выпустили игровой компьютер с березой внутри

Российский производитель кастомных компьютеров MaxxPC совместно с GIGABYTE представили тематический игровой ПК под названием «ГИГА-РУСЬ». Проект приурочен к празднованию Дня народного единства и выполнен в стилистике, отсылающей к традиционным элементам российской культуры.

© Газета.Ru

Корпус устройства окрашен в белый цвет и декорирован орнаментом в стиле гжели. Внутри под прозрачной боковой панелью размещена декоративная композиция: имитация березы, деревянной избы и колодца. Подсветка вентиляторов обеспечивает видимость оформления в темное время суток.

Компьютер оснащается процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ.

Устройство изготовлено в единственном экземпляре и предназначено для розыгрыша среди пользователей.

По словам производителя, «ГИГА-РУСЬ» объединяет прошлое и будущее, силу традиций и мощь технологий. Заявляется, что компьютер с березой внутри является символом единства идей, времени и технологий.

Ранее российская компания Yadro начала выпускать мини-ПК под брендом Kvadra.