Исполнитель роли Кратоса в God of War признался, что он «уже не тот»

Актёр Кристофер Джадж, который подарил голос Кратосу в двух частях франшизы God of War (2018), признался, что годы берут своё.

© кадр из игры

«Мне 61, и моё зрение уже не то, что раньше, и моя ловкость уже не та, что раньше. Честно говоря, я устал от того, что мои дети надо мной подшучивают», — посетовал Джадж во время MCM Comic Con в Лондоне.

При этом актёр добавил, что до сих пор он с детьми устраивает турниры по Tekken. Своим любимым персонажем Джадж назвал Эдди Горду.

Напомним, что 61-й день рождения Джадж отметил совсем недавно — 13 октября. Студия Santa Monica официально поздравила его, а в ответе актёра фанаты усмотрели намёк на новую игру с его участием. Кстати, сам Джадж говорил, что хотел бы увидеть Кратоса в Египте. Он очень надеется, что следующая часть игры будет посвящена мифологии этой страны.

В СМИ ранее появились скриншоты отменённой многопользовательской игры-сервиса во вселенной God of War. Она, судя по всему, должна была вернуть игроков в привычную Грецию.