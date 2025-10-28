Call of Duty вновь станет на неделю бесплатной

Activision объявила о новой акции, в рамках которой мультиплеер и режим «Зомби» в Call of Duty: Black Ops 6 станут временно бесплатными. Об этом сообщает портал Insider-Gaming.

© Газета.Ru

Доступ будет открыт с 28 октября по 3 ноября, пользователям предложат более 40 карт, порядка десяти режимов, а также тематические мероприятия, приуроченные к Хэллоуину.

Компания уже проводила аналогичную акцию с 9 по 16 октября — на фоне выхода Battlefield 6. Повторный запуск бесплатного периода совпадает с началом первого сезона в Battlefield 6 и релизом связанного с ней режима в формате «королевской битвы».

В отличие от предыдущего раза, сюжетная кампания Black Ops 6 в программу пробного доступа не входит.

Релиз следующей части серии — Call of Duty: Black Ops 7 — намечен на 14 ноября.

Call of Duty: Black Ops 6 — это шутер от первого лица, созданный студиями Treyarch и Raven Software. Игра стала двадцать первой в серии Call of Duty и седьмой в подсерии Black Ops, продолжая сюжет Call of Duty: Black Ops Cold War (2020). События разворачиваются в 1991 году. Основные персонажи формируют отряд, чтобы противостоять тайной организации «Пантеон». Её члены проникли в руководство ЦРУ.

