Авторы Clair Obscur: Expedition 33 рассказали, почему Моноко собирает ноги врагов

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 в небольшой заметке рассказали, как они придумали механику со сбором ног невронов для Моноко.

© кадр из игры

По словам авторов, идея родилась сразу после первого нарисованного концепт-арта персонажа. Художник изобразил его с мешком, из которого торчали конечности противников. Эта мелочь так понравилась команде, что её решили воплотить в жизнь.

Clair Obscur: Expedition 33 стала «Игрой года» на Thailand Game Show 2025. Она также получила награды в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая игра для PC/консолей» и «Народное голосование». Геймеры также ставят её в лидеры среди кандидатов на звание «Игра года» на предстоящей The Game Awards. А Наоки Хамагути, ответственный за Final Fantasy VII Remake, с сообществом согласен. Он похвалил Sandfall за внимание к деталям.

Ранее геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал, что следующая игра Sandfall не обязательно будет ролевой, а также предрёк индустрии время авторских проектов от небольших студий.