Представлены мощные и недорогие портативные консоли Retroid Pocket

Компания Retroid объявила о выпуске двух новых портативных игровых консолей — Pocket 6 и Pocket G2. Обе модели ориентированы на эмуляцию ретро-систем, сообщает портал ComputerBase.

Retroid Pocket 6 оснащена 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920х1080 и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Gen 2, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопителем на 128 либо 256 ГБ с возможностью расширения.

Устройство поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, работает под управлением Android 13 и комплектуется аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядного устройства мощностью 27 Вт.

Pocket G2 представляет собой более доступное решение с аналогичным экраном, но с частотой обновления 60 Гц. Модель построена на чипсете Snapdragon G2 Gen 2, оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также имеет аккумулятор на 5000 мАч. Консоль работает на базе Android 15.

В США цена Retroid Pocket 6 составляет $229 и $279 (около 18 и 22 тыс. руб.) в зависимости от объема памяти, тогда как Pocket G2 предлагается за $219 (около 17,3 тыс. руб.).

