Продажи Escape from Duckov продолжают расти

Издательство bilibili и студия Team Soda вновь отчитались о продажах своего успешного пародийного PvE-шутера Escape from Duckov.

© кадр из игры

С релиза на PC — 16 октября — его тираж достиг уже 2 млн копий. Напомним, что первый миллион был продан всего за 5 дней.

В Escape from Duckov игроки становятся утками и попадают в мир Даков, где им приходится бороться за выживание, сражаясь с противниками, собирая ресурсы, отстраивая убежище и улучшая снаряжение. Всё пока только в одиночном режиме. И на русском языке!

Пиковый онлайн Escape from Duckov в Steam тоже растёт — уже 301 322 игроков одновременно.