Для культовой Bully выпустят мод с поддержкой мультиплеера

Сообщество фанатов игры Bully анонсировало масштабный проект Bully Online — модификацию с полноценным мультиплеером. Об этом сообщает DTF со ссылкой на блогера SWEGTA, специализирующегося на контенте по вселенной игры.

© Газета.Ru

По его словам, разработка велась значительное время и только недавно перешла в стадию, позволяющую приступить к ограниченному запуску. Bully Online предложит совместное исследование игровых локаций, элементы социального взаимодействия в духе оригинала, а также набор мини-игр, включая гонки на тележках из магазинов.

Финальная дата релиза пока не определена. Тем не менее, пользователи, поддержавшие проект через платформу Ko-fi, смогут получить ранний доступ уже в декабре.

Rockstar Games и материнская компания Take-Two Interactive на момент публикации не прокомментировали инициативу сообщества.

Bully — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с видом от третьего лица и открытым миром. Разработана Rockstar Vancouver, выпущена Rockstar Games в октябре 2006 года для игровой приставки PlayStation 2 с последующим релизом на других платформах, в том числе ПК, Android и iOS.

Ранее Microsoft представила ремейк оригинальной Halo.