Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 завершат историю Индржиха

Маркетинг-менеджер студии Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг пообщался с журналистами и рассказал о будущем франшизы Kingdom Come. Он признался, что у разработчиков нет планов создавать конвейер, ведь у серии нет даже собственной «вселенной» — это лишь истории, основанные на реальном историческом периоде.

© кадр из игры

Что касается Индржиха, то его историю закончат в дополнении Mysteria Ecclesiae для Kingdom Come: Deliverance 2, которое выйдет 11 ноября. У разработчиков нет планов на «секретные DLC» или что-то в этом роде, хотя Тобиас не стал исключать, что к серии вернутся когда-то в будущем — она превратилась в «мощный бренд». На что точно могут надеяться поклонники, так это на поддержание интереса к Kingdom Come с помощью других форматов — менеджер привёл в пример концерты и фан-фестивали. А мы отметим, что в декабре по серии выпустят комикс с новыми историями, не связанными с Индржихом.

Тобиас Штольц-Цвиллинг подчеркнул, что с выходом финального DLC для сиквела Warhorse завершит «большой проект Kingdom Come», который студия задумывала ещё в момент открытия Kickstarter-кампании в 2014 году. Разработчики смогли показать, что люди заинтересованы в исторических RPG, а также надеются, что всё больше игр будут основаны на прошлом разных стран.

В 2026 году Warhorse начнёт своё «новое приключение» — речь идёт о следующей игре, которая будет вновь относиться к жанру RPG и сможет похвастаться иммерсивностью. Однако уже сейчас студия не сидит сложа руки: разработчики создали несколько прототипов, где опробовали новые механики, идеи и технологии. Также происходит процесс коммуникации с неназванными партнёрами.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся в феврале этого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Средневековая RPG заслужила отличные оценки критиков и простых геймеров, а автор Игромании в развёрнутой рецензии высоко оценил большой мир и свободу выбора в заданиях.