MSI показала крошечные RTX 5050 всего 147 мм длиной

MSI представила две компактные видеокарты RTX 5050 из серии INSPIRE ITX, рассчитанные на миниатюрные сборки. Обе модели используют одинаковую двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором и отличаются лишь заводским разгоном.

© Ferra.ru

Базовая версия RTX 5050 8G INSPIRE ITX (G5050-8II) работает с буст-частотой 2572 МГц, а вариант INSPIRE ITX OC (G5050-8IIC) разгоняется до 2602 МГц. Карты оснащены 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, шиной 128 бит и 2560 ядрами CUDA.

Интерфейс подключения — PCIe Gen5 x16, но фактически задействуется x8. При длине всего 147 мм новинки сохраняют полноценный набор видеовыходов: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

© VideoCardz.com

Энергопотребление составляет 130 Вт, питание подаётся через один 8-пиновый разъём. Производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт.

MSI позиционирует RTX 5050 INSPIRE ITX как решение для компактных ПК, где нет места для крупных кулеров. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.