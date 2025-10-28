Cyberia Nova анонсировала стоимость экшена «Земский собор»

Российская студия Cyberia Nova анонсировала стоимость своего нового приключенческого экшена «Земский собор», которая составит 613 рублей. Эта цена, как объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, выбрана, поскольку события игры разворачиваются в 1613 году.

Разработчики подготовили специальный бонус для всех, кто оформлял предзаказ на предыдущую игру студии, «Смута». Эти игроки получат в «Земском соборе» фамильную саблю Юрия Милославского, главного героя «Смуты». В качестве дополнительного предмета для оформивших предзаказ предусмотрен подсаадачный нож — узкий боевой клинок с обратным изгибом, который, благодаря своей конструкции, идеально подойдет для скрытного прохождения в игре.

«Земский собор» представляет собой новую историю, действие которой разворачивается после Смутного времени. Сюжет подан от лица казака Кирши, соратника Юрия Милославского, и фокусируется на закулисных интригах Земского собора, собравшегося для избрания нового царя. Герою предстоит бороться за трон, не допуская к власти иноземцев и предателей, используя для этого как смекалку, так и боевые навыки.

В новой игре студия переработала ключевые игровые механики, внедрив обновленную систему мирного и боевого передвижения для протагониста и неигровых персонажей, а также добавив новые сюжетные линии и интерактивные элементы. Кроме того, сообщается, что все пользователи, которые приобрели «Смуту» до выхода «Земского собора», получат новую игру бесплатно. Проект имеет возрастное ограничение 12+.

Релиз проекта запланирован на 4 ноября на платформе VK Play.

