EA официально представила бесплатный режим Battlefield 6

EA официально представила бесплатный режим игры Battlefield 6
Компания Electronic Arts объявила, что режим королевской битвы для многопользовательского шутера Battlefield 6 станет доступен аудитории сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени.
Режим получил название Battlefield REDSEC, распространяться он будет по условно-бесплатной модели.
Официально геймплейные подробности не раскрываются, но ранее в Сеть попадали утечки о том, что матчи будут проходить с участием отрядов из двух или четырех человек.
Проект позиционируется в качестве конкурента Call of Duty: Warzone.
Одновременно с REDSEC в основной игре стартует первый контентный сезон.