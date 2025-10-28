EA официально представила бесплатный режим Battlefield 6

Компания Electronic Arts объявила, что режим королевской битвы для многопользовательского шутера Battlefield 6 станет доступен аудитории сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени.

Режим получил название Battlefield REDSEC, распространяться он будет по условно-бесплатной модели.

Официально геймплейные подробности не раскрываются, но ранее в Сеть попадали утечки о том, что матчи будут проходить с участием отрядов из двух или четырех человек.

Проект позиционируется в качестве конкурента Call of Duty: Warzone.

Одновременно с REDSEC в основной игре стартует первый контентный сезон.