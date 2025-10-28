Vampire: The Masquerade – Bloodhunt закроют весной 2026 года

Sharkmob объявила, что отключит серверы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt 28 апреля 2026 года. По словам разработчиков, аудитория игры сократилась до минимума, и поддерживать ее больше не имеет смысла.

© кадр из игры

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt покинула ранний доступ в апреле 2022 года (PC, PS5). В мае 2023-го Sharkmob сообщила, что перестанет выпускать для игры обновления.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt — условно-бесплатная «королевская битва», в которой вампиры сражаются на улицах Праги. Отзывы в Steam в основном положительные.