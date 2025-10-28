В «Аллодах Онлайн» выйдет большое DLC «Кровь королей» с новой локацией

Компания Astrum Entertainment представила масштабное обновление «Кровь королей» для своей MMORPG «Аллоды Онлайн». Игроков ждёт новый сюжет с упором на борьбу за власть, а также новая локация и другие апдейты.

Так, теперь в «Аллодах» будет отдельная область для быстрой прокачки персонажей, что позволит быстро вовлечь новичков и вернуть тех, кто давно не заходил в игру. Сюжетная часть продолжит рассказ об аллоде Кватор.

Кроме того, обновление также включает новые острова, цепочки квестов, региональные задания и коллекционные награды, а в рейде игроки смогут сразиться с новыми боссами. Также был переработан баланс и другие детали игры.