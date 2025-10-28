В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

27 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина.

В магазине очков Steam также появились бесплатные тематические награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикеры.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

DayZ — 1395 рублей (- 50%)

A Plague Tale: Requiem — 979 рублей (- 65%)

The Outlast Trials — 390 рублей (- 70%)

Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)

Cult of the Lamb — 349 рублей (- 50%)

Left 4 Dead 2 — 77 рублей (- 80%)

Hunt: Showdown 1896 — 728 рублей (- 55%)

V Rising — 600 рублей (- 50%)

7 Days to Die — 900 рублей (- 40%)

Warhammer 40,000: Rogue Trader — 719 рублей (- 55%)

Project Zomboid — 475 рублей (- 33%)

Sons Of The Forest — 363 рубля (- 67%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 160 рублей (- 90%)

Phasmophobia — 532 рубля (- 25%).

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 3 ноября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.