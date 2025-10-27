Как забирать жетоны противников в Battlefield 6: гайд

В Battlefield 6 вернулась механика, которая была в серии еще со времен Bad Company — казни врагов. Убийство в ближнем бою позволяет сорвать с противника жетон, с чем связано одно из достижений. Портал gamerant.com рассказал, как работают казни и как проще выполнить эту ачивку.

Механика казней существует в Battlefield уж достаточно давно, и в Battlefield 6 она реализована примерно так же, как раньше. Чтобы казнить противника, игроку нужно зажать клавишу атаки ближнего боя, стоя за врагом или сбоку от него. Игра даже покажет уведомление на экране, если атака приведет к казни.

Казнь приводит к уникальной анимации (она варьируется в зависимости от оружия) и, если никто не помешает, убьет врага. В Battlefield 6 казни достаточно быстрые, но атакующий игрок все равно уязвим — вражеские выстрелы могут прервать анимацию. Помимо этого, в результате казни можно украсть жетон убитого противника, и не дать союзникам поднять его на ноги.

Лучший способ сбора жетонов и казней — это скрытные атаки сзади, или засады с флангов. Казни необходимы для выполнения одного из достижений: оно требует казнить 10 противников за один матч.

Проще всего выполнить это достижение в режимах, где игра делает акцент на ближнем бою, вроде командного или отрядного детматча, а также в режимах средних масштабов, таких как «Прорыв». Поскольку карты в этих режимах игры меньше, возможностей проделать казнь будет больше.