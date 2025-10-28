Состоялся релиз российской хоррор-игры The Black Ice
На онлайн-платформе VK Play вышел хоррор The Black Ice.
Релиз состоялся в формате раннего доступа.
Разработкой занимается российская студия RedCrab Games. Проект был представлен на прошлогоднем РЭД ЭКСПО, на тот момент команда состояла из трех специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Издателем выступает компания Antelus Games.
Синопсис у проекта следующий: "Получив сигнал SOS из научно-исследовательского комплекса "Восток", отважный полярник со станции "Мирный" поспешил на помощь. Но что же скрывается за запертыми дверьми антарктической базы? Почему пропала связь и куда делись все сотрудники? Главному герою The Black Ice предстоит раскрыть множество тайн, столкнуться с опасными противниками и сохранить рассудок".
Авторы намекают на наличие в сюжете научно-фантастических элементов, связанных с пришельцами из космоса, а также не стесняются сравнений с культовой лентой "Нечто" Джона Карпентера.
Цена The Black Ice на старте продаж - 399 руб.