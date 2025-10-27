Okko объявила о проведении официальной русскоязычной трансляции по CS 2

Компания Okko объявила о проведении официальной русскоязычной трансляции турнира StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Один из важнейших киберспортивных турниров года можно будет посмотреть полностью на русском языке: от групповых этапов до финала.

© Чемпионат.com

Трансляции пройдут в высоком качестве с комментариями и удобной навигацией — в прямом эфире и в записи. Сервис также предложит зрителям дополнительный контент: лучшие моменты, аналитику, эксклюзивные интервью и прямые включения из студии с известными кастерами.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В ивенте примут участие 32 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн. Первая стадия турнира пройдёт с 24 по 27 ноября. Команды сыграют по швейцарской системе в матчах формата best-of-1 и best-of-3. Лучшие восемь участников продолжат борьбу во второй стадии.