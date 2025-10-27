Тимур Бекмамбетов побывал в гостях у Хидео Кодзимы

Культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима встретился с российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым в студии Kojima Productions. Фотографии со встречи и слова благодарности Кодзима опубликовал в своем англоязычном профиле в X (Twitter).

© Газета.Ru

На фотографиях Кодзима и Бекмамбетов позируют на фоне ростовой фигуры Люденса, маскота Kojima Productions. Оба деятеля искусства одеты в луки из черной одежды. При этом Кодзима надел лонгслив со скриншотом из фильма «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей.

На одной из фотографий видно, что российский режиссер оставил автограф в студии на специальной доске, где обычно расписываются все звездные гости Kojima Productions. Бекмамбетов изобразил скетч со своим лицом и именем.

«Он также расписался на нашей доске автографов. Большое спасибо», – написал Кодзима.

Бекмамбетов далеко не первый участников киноиндустрии, который побывал в гостях у Кодзимы. До него там отметились также Билл Скарсгард, Тимоти Шаламе, Ма Дон-сок и не только.

Тимур Бекмамбетов известен как автор и соавтор фильмов «Ночной дозор», «Особо опасен», «Елки» и не только. Хидео Кодзима, в свою очередь, прославился как создатель серии игр Metal Gear Solid и Death Stranding.

